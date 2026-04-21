Два машины столкнулись в Брянске в воскресенье

2026, 21 апреля 08:25

Два машины столкнулись в Брянске в воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 19 апреля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском районе города Брянска. На улице Ильи Иванова столкнулись два легковых автомобиля. Транспортные средства вылетели с проезжей части.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения. Спасатели смыли с дороги горюче-смазочные материала, вылившиеся из повреждённых машин. О пострадавших в ведомстве не сообщили.