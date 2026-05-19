Брянская легкоатлетка выиграла первенство России

2026, 19 мая 18:08
Брянская легкоатлетка выиграла первенство России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Чувашии проходит первенство России и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых.  

На стадионе «Олимпийский» в борьбу за награды вступили свыше 380 атлетов из 30 регионов. Они состязаются в беге, прыжках в длину и в высоту, метании копья, диска и булавы, толкании ядра.

Золотую медаль завоевала брянская спортсменка Дарья Протченко. Она также установила рекорд России и выполнила норматив Мастера спорта. Серебряным призёром стала Анны Галановой. Третье место заняли брянцы Егор Алдущенков и Владимир Карытко.

