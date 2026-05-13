Восемь жилых домов повреждены при атаке беспилотников в Брянском районе

2026, 13 мая 13:16
Восемь жилых домов повреждены при атаке беспилотников в Брянском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Утром 13 мая ВСУ нанесли удар по Брянскому району. Беспилотники самолётного типа атаковали деревню Антоновка Брянского района. При нападении повреждения получили восемь жилых домов и гражданский автомобиль, загорелась хозпостройка.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор Александр Богомаз. 

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, а также комиссия по оценке ущерба.

