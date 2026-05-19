Происшествия

Житель Дятьковского района лишился машины за пьяное вождение

2026, 19 мая 12:38
Житель Дятьковского района лишился машины за пьяное вождение
Житель Дятьковского района лишился машины за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Приговор выслушал 36-летний житель Дятьковского района.

Ночью 17 октября прошлого года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на трассе «Брянск-Дятьково» автомобиль LADA KALINA с  фигурантом за рулём. Мужчина был пьян. 

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона. Суд приговорил виновного к шести месяцам принудительных работ, а также конфисковал автомобиль в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

