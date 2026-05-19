2026, 19 мая 15:35

Сообщницу телефонных мошенников из Мурманска брянский суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Жуковского района. Женщину обманули мошенники. По телефону они представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили женщину, что её деньги были использованы для совершения преступлений. Чтобы избежать уголовной ответственности, она должна якобы задекларировать сбережения. Потерпевшая передала прибывшей к ней девушке 1 055 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали пособницу мошенников – 20-летнюю жительницу Мурманска. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил подозреваемую в СИЗО.