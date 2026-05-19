Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Сообщницу телефонных мошенников из Мурманска брянский суд отправил в СИЗО

2026, 19 мая 15:35
Сообщницу телефонных мошенников из Мурманска брянский суд отправил в СИЗО
Источник фото

Сообщницу телефонных мошенников из Мурманска брянский суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Жуковского района. Женщину обманули мошенники. По телефону они представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили женщину, что её деньги были использованы для совершения преступлений. Чтобы избежать уголовной ответственности, она должна якобы задекларировать сбережения. Потерпевшая передала прибывшей к ней девушке 1 055 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали пособницу мошенников – 20-летнюю жительницу Мурманска. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил подозреваемую в СИЗО.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Руководительницу брянского коммунального предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты
19 мая 17:33
Руководительницу брянского коммунального предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты
Брянские каратисты стали вторыми на первенстве России
19 мая 16:26
Брянские каратисты стали вторыми на первенстве России
Брянский теннисист завоевал две золотые медали на международном турнире
19 мая 14:33
Брянский теннисист завоевал две золотые медали на международном турнире

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15220) брянск (6952) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2106) уголовное дело (2054) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1544) коронавирус (1272) дороги (1073)