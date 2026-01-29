Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские футболистки выиграли четыре матча первенства России

2026, 29 января 09:03
Брянские футболистки выиграли четыре матча зонального этапа первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

27 января в Воронеже стартовал зональный этап Первенства России по футзалу среди девочек до 16 лет. Брянскую область на турнире представляют две команды «Спартака».

В первый день юные футболистки одержали четыре победы. Первая команда обыграла «Калужаночку» и воронежский «Факел» со счётом 8:1 и 5:1.

«Спартак-2» встретился со смоленскими футболистками из СШ №5. Матч закончился со счётом 5:1. Победу одержали брянские спортсменки. Во второй игре «Спартак-2» всухую обыграл воронежский «Факел» со счётом 8:0.

