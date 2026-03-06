Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам дорожного предприятия в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство на нарушения трудового законодательства пожаловался житель Погарского района. Стражи правопорядка установили, что в 2024 году руководитель дорожного предприятия расторг трудовые договоры с восемью работниками. Но при увольнении положенные выплаты сотрудники не получили. Задолженность превысила 850 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. Следователи возбудили уголовное дело.