Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы

2026, 06 марта 10:20

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам дорожного предприятия в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство на нарушения трудового законодательства пожаловался житель Погарского района. Стражи правопорядка установили, что в 2024 году руководитель дорожного предприятия расторг трудовые договоры с восемью работниками. Но при увольнении положенные выплаты сотрудники не получили. Задолженность превысила 850 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. Следователи возбудили уголовное дело.