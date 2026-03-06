Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы

2026, 06 марта 10:20
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам дорожного предприятия в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

В надзорное ведомство на нарушения трудового законодательства пожаловался житель Погарского района. Стражи правопорядка установили, что в 2024 году руководитель дорожного предприятия расторг трудовые договоры с восемью работниками. Но при увольнении положенные выплаты сотрудники не получили. Задолженность превысила 850 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. Следователи возбудили уголовное дело. 

