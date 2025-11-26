Брянские каратисты завоевали 130 наград всероссийского турнира

2025, 26 ноября 14:56

Брянские каратисты завоевали 130 наград всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Брянске прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» собрались более 600 участников из 15 регионов страны.

Брянские каратисты завоевали 130 медалей: 50 – золотых, 45 – серебряных и 35 – бронзовых. Сборная заняла первое общекомандное место. В тройку лидеров также вошли Курская и Тамбовская области.

Соревнования стали этапом отбора на предстоящее Первенство России 2026 года.