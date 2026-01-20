Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские легкоатлеты завоевали 39 медалей в Смоленске

2026, 20 января 11:42
Брянские легкоатлеты завоевали 39 медалей в Смоленске
Брянские легкоатлеты завоевали 39 медалей в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В городе Смоленск на прошлой неделе прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. Участвовали в соревнованиях около 850 легкоатлетов из 17 регионов. 

Брянские спортсмены завоевали 39 медалей, в том числе 16 золотых, 14 серебряных и девять бронзовых. Дважды чемпионкой стала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени В.Д. Самотесова Ксения Чибисова. Она заняла первые места в беге на 1500 и 3000 метров.

