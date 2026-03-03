Систему оповещения проверят в Брянской области в среду

2026, 03 марта 17:31

Систему оповещения проверят в Брянской области в среду. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В среду, 4 марта, по всей стране пройдёт плановая проверка систем оповещения населения. В Брянской области также запустят электросирены и громкоговорители. Кроме того, сообщение о проведении проверки передадут в эфир теле- и радиоканалов. Информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Проверка необходима, чтобы убедиться работоспособности системы и повысить готовность служб к реагированию