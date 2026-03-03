Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Систему оповещения проверят в Брянской области в среду

2026, 03 марта 17:31
Систему оповещения проверят в Брянской области в среду
Источник фото

Систему оповещения проверят в Брянской области в среду. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

В среду, 4 марта, по всей стране пройдёт плановая проверка систем оповещения населения. В Брянской области также запустят электросирены и громкоговорители. Кроме того, сообщение о проведении проверки передадут в эфир теле- и радиоканалов. Информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Проверка необходима, чтобы убедиться работоспособности системы и повысить готовность служб к реагированию

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дроны атаковали дорожную технику в Суземке
03 марта 18:20
Дроны атаковали дорожную технику в Суземке
Брянский суд расторг фиктивный брак с участником СВО
03 марта 17:50
Брянский суд расторг фиктивный брак с участником СВО
Брянская фигуристка стала победителем Первенства России
03 марта 17:41
Брянская фигуристка стала победителем Первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14371) брянск (6826) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2003) Александр Богомаз (1871) суд (1786) авария (1645) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)