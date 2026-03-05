Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Иностранца заключили под стражу за нападение на полицейского в Карачеве

2026, 05 марта 10:32
Иностранца заключили под стражу за нападение на полицейского в Карачеве
Иностранца заключили под стражу за нападение на полицейского в Карачеве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В преступлении подозревают гражданина иностранного государства.

По версии правоохранителей, днём 1 марта в городе Карачеве иностранца задержали за совершение преступления сотрудники полиции. Его доставили для медицинского освидетельствования в больницу. Гражданин не подчинился законным требованиям сопровождавшего его сотрудника полиции и травмировал ему руки.

Фигуранту предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.

