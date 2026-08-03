В Брянске спасатели обезвредили гранаты времен войны

2026, 03 августа 13:32

Два взрывоопасных предмета изъяли и уничтожили специалисты Брянского пожарно-спасательного центра.

В Брянске обезвредили две гранаты времен Великой Отечественной войны. Сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области. На место выезжала группа спецработ ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 3 августа.

Спасатели изъяли и уничтожили гранату РГД-33 и гранату Ф-1. Никто не пострадал.