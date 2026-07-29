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Брянские полицейские вручили военным новые паспорта

2026, 29 июля 10:37
Брянские полицейские вручили военным новые паспорта
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Брянские полицейские вручили военным новые паспорта вместо утраченных в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Начальник Управления по вопросам миграции брянской полиции Ирина Лифанова и замначальника Сергей Привалов посетили в госпитале военных, которые проходят лечения после ранений, полученных в зоне специальной военной операции. Они привезли новые паспорта военнослужащим, которые  утратили свои документы при выполнении боевых задач.  Новые удостоверения личности полицейские изготовили в короткий срок. Новые паспорта получили 11 человек.

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