Брянские полицейские вручили военным новые паспорта

2026, 29 июля 10:37

Брянские полицейские вручили военным новые паспорта вместо утраченных в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Начальник Управления по вопросам миграции брянской полиции Ирина Лифанова и замначальника Сергей Привалов посетили в госпитале военных, которые проходят лечения после ранений, полученных в зоне специальной военной операции. Они привезли новые паспорта военнослужащим, которые утратили свои документы при выполнении боевых задач. Новые удостоверения личности полицейские изготовили в короткий срок. Новые паспорта получили 11 человек.