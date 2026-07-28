При атаках ВСУ за сутки пострадали три жителя Брянской области

2026, 28 июля 09:23

При атаках ВСУ за сутки пострадали три жителя Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 135 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цени сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

В Стародубском районе при нападении беспилотника на предприятие травмы получила женщина. В Унечском районе БПЛА атаковал автопоезд. Ранен мужчина. Ещё один человек попал в больницу с травмами после удара дрона в Климовском районе.