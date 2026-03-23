Брянские спортсменки завоевали две награды первенства ЦФО по боксу

2026, 23 марта 16:36
Брянские спортсменки завоевали две награды первенства ЦФО по боксу
Брянские спортсменки завоевали две награды первенства Центрального федерального округа по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в городе Одинцово Московской области завершилось первенство Центрального федерального округа по боксу. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 18 регионов. 

Брянскую область успешно представили воспитанницы спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Среди юниорок 17-18 лет первое место заняла Амина Ашурова. Серебряным призёром стала Варвара Дейкина. Она выступила среди девочки 13-14 лет.

