2026, 07 мая 14:30

Брянские шашисты завоевали 13 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в Брянске прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по стоклеточным шашкам. За награды боролись представители Брянской области и соседних регионов.

Среди мужчин и женщин серебряным медали завоевали воспитанники брянской спортшколы «Спартак» Софья Гузь и Михаил Абрамов.

Юные спортсмены спортшколы «Спартак» в возрасте до 14 лет стали обладателями 11 наград, в том числе двух золотых и трёх серебряных.