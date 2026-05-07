Брянские шашисты завоевали 13 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
На прошлой неделе в Брянске прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по стоклеточным шашкам. За награды боролись представители Брянской области и соседних регионов.
Среди мужчин и женщин серебряным медали завоевали воспитанники брянской спортшколы «Спартак» Софья Гузь и Михаил Абрамов.
Юные спортсмены спортшколы «Спартак» в возрасте до 14 лет стали обладателями 11 наград, в том числе двух золотых и трёх серебряных.