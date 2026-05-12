Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Напавший с ножом на двух женщин и девочку в Фокино мужчина не разжалобил брянский суд

2026, 12 мая 17:31
Напавший с ножом на двух женщин и девочку в Фокино мужчина не разжалобил брянский суд
Источник фото

Житель Воронежской области, напавший с ножом на двух женщин и девочку в Фокино, не разжалобил суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В законную силу вступил приговор Дятьковского городского суда по делу о разбойном нападении в отношении 34-летнего жителя Воронежской области. Вечером 8 сентября прошлого года в городе Фокино фигурант напал на двух женщин. Угрожая ножом, он потребовал отдать мобильные телефоны. Затем мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девочку. У неё он пытался отобрать телефон и наушники.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. В пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат фигуранта обжаловал приговор. Но судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда признала доводы несостоятельными.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

27 награды завоевали самбисты из Брянска на межрегиональном турнире
12 мая 17:48
27 награды завоевали самбисты из Брянска на межрегиональном турнире
Брянская спортсменка завоевала две медали на турнире по дартсу в Белоруссии
12 мая 16:38
Брянская спортсменка завоевала две медали на турнире по дартсу в Белоруссии
Брянская теннисистка привезла «серебро» с соревнований в Архангельске
12 мая 15:28
Брянская теннисистка привезла «серебро» с соревнований в Архангельске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15135) брянск (6945) ДТП (2746) ГИБДД (2300) прокуратура (2099) уголовное дело (2049) Александр Богомаз (1990) суд (1790) авария (1660) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)