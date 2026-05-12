Напавший с ножом на двух женщин и девочку в Фокино мужчина не разжалобил брянский суд

2026, 12 мая 17:31

Житель Воронежской области, напавший с ножом на двух женщин и девочку в Фокино, не разжалобил суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Дятьковского городского суда по делу о разбойном нападении в отношении 34-летнего жителя Воронежской области. Вечером 8 сентября прошлого года в городе Фокино фигурант напал на двух женщин. Угрожая ножом, он потребовал отдать мобильные телефоны. Затем мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девочку. У неё он пытался отобрать телефон и наушники.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. В пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат фигуранта обжаловал приговор. Но судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда признала доводы несостоятельными.