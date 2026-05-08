Суд оштрафовал брянца на 300 тысяч рублей за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о финансировании экстремистской организации. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель областного центра.
С августа 2021 года по январь 2022 года фигурант ежемесячно переводил деньги на счёт организации, признанной в Российской Федерации экстремистской. Суд оштрафовал виновного на 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.