Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд оштрафовал брянца за финансирование экстремистской организации

2026, 08 мая 14:31
Суд оштрафовал брянца за финансирование экстремистской организации
Источник фото

Суд оштрафовал брянца на 300 тысяч рублей за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о финансировании экстремистской организации. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель областного центра. 

С августа 2021 года по январь 2022 года фигурант ежемесячно переводил деньги на счёт  организации, признанной в Российской Федерации экстремистской.  Суд оштрафовал виновного на 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке накануне
08 мая 17:37
Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке накануне
Брянский Красный Крест: «работаем там, где это действительно необходимо»
08 мая 17:04
Брянский Красный Крест: «работаем там, где это действительно необходимо»
Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса
08 мая 16:39
Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15112) брянск (6943) ДТП (2746) ГИБДД (2298) прокуратура (2097) уголовное дело (2048) Александр Богомаз (1988) суд (1790) авария (1659) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)