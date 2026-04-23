2026, 23 апреля 11:42
Брянский стадион «Партизан» стал лауреатом премии «Спортивные сооружения»
Брянский стадион «Партизан» стал лауреатом премии «Спортивные сооружения». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Министерстве спорта Российской Федерации в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спортивные сооружения». Награду с 2014 года вручают за достижения в области строительства и эксплуатации спортивных объектов, развития индустрии спорта.

В номинации «Футбольный стадион года» категории «Стадион малой вместимости» был представлен стадион спортивной школы «Партизан» города Брянска. Сооружение стало победителем. Наград получил заместитель директора департамента физической культуры и спорта Брянской области Александр Сидоров.

