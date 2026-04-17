Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи

2026, 17 апреля 17:37
Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи
Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В городе Сочи прошла международная национальная Премия в области народного танца и фольклора «Народные истоки». На конкурсе выступили юные таланты фольклорной студии «Семеюшка» Брянского областного методического центра «Народное творчество».

Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевали ансамбли 6-9 лет, 10-14 лет, 35+, дуэт Меланы Агаповой и Марии Приваловой, а также сольные выступления Стефании Петрухиной, Меланы Агаповой, Марии Приваловой и Вероники Сафроновой. 

Кроме того, студия получила специальные призы: «За сохранение народных традиций в работе с коллективом», «За сохранение региональных костюмов» и «За высокое концертмейстерское мастерство». А также коллектив пригласили на выступление в Китай. 

