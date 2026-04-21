Трассу «Брянск – Смоленск» – Бежица обновят по нацпроекту в 2026 году

2026, 21 апреля 10:44

Трассу «Брянск – Смоленск» – Бежица обновят по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Смоленск» – Бежица в Брянском районе. Дорога входит в опорную сеть.

Подрядчик обновит участок от улицы академика Сахарова до выезда из города Брянска на федеральную автодорогу Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, обновят тротуары и освещение.