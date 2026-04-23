Брянские волонтёры разыскали пятерых подростков в лесу

2026, 23 апреля 12:19

Брянские волонтёры разыскали пятерых подростков в лесу. Об этом рассказали в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

Около девяти часов вечера 21 апреля на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка о заблудившихся в лесу пятых подростках. 15-летние мальчики потеряли направление, попали в бурелом и болото. Выбраться самостоятельно они не смогли и позвонили на 112.

«Мы взяли заявку в работу моментально. Специалист направления «Лес на связи» тут же включился в процесс. Шаг за шагом, используя все доступные алгоритмы, удалось определить примерные координаты подростков», – уточнили в отряде.

Парням дали указание оставаться на месте и развести костер. На помощь выехали полицейские и волонтёры. Автономная группа пробираясь сквозь ночной лес, успешно добралась до ребят. Их благополучно вывели из чащи к родителям.