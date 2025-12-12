Брянский тренер стал лауреатом всероссийской премии «Золотая шиповка»

2025, 12 декабря 12:12

Тренер Дубровской спортивной школы стал лауреатом всероссийской премии «Золотая шиповка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошла церемония вручения премии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) «Золотая шиповка». Победителей выбирали в 20 номинациях. Конкурс включал онлайн-тестирование, практическое и творческое задание, видеовизитки.

Одним из 16 тренеров-участников стал педагог Дубровской спортивной школы Алексей Казорин. Он получил специальный приз ВФЛА «За популяризацию лёгкой атлетики».