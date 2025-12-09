Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спорт

Юные брянские пловцы завоевали 11 медалей на турнире Mad Wave Challenge

2025, 09 декабря 13:21
Юные брянские пловцы завоевали 11 медалей на турнире Mad Wave Challenge
Юные брянские пловцы завоевали 11 медалей на турнире Mad Wave Challenge. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Руза Московской области состоялся заключительный этап Всероссийских соревнований Mad Wave Challenge. Участие в турнире приняли участие свыше 75о пловцов из 33 субъектов России и из Республики Беларусь.

Воспитанница брянской спортшколы «Дельфин» Мария Колесникова завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также 200 метров комплексным плаванием. Бронзовыми призёрами соревнований стали спортсмены той же школы Аксиния Кондратенко и Полина Кузькина.

Спортсменка из Сельцо Валерия Хотченкова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем и серебряную – на дистанции 50 метром вольным стилем. Также она стала бронзовым призёром на дистанции 50 метров на спине, установив рекорд соревнований среди девочек 9 лет.

Также второе и третье место на турнире заняла ещё одна воспитанница спортшколы города Сельцо Елизавета Миронова  Она выступила на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.

