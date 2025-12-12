Брянский губернатор вручил первые паспорта школьникам в День Конституции РФ

2025, 12 декабря 11:27

Брянский губернатор вручил первые паспорта школьникам в День Конституции РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В День Конституции Российской Федерации в правительстве Брянской области прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юных жителям региона. Главный в жизни документ школьники получили из рук губернатора Александра Богомаза.

«Поздравляю ребят и желаю быть достойными гражданами нашего великого народа, великой страны, вырасти достойными представителями Брянской области! Пусть все поставленные цели и задачи будут достигнуты!» – подчеркнул губернатор.