На улицы Камозина в Брянске построили тротуар по нацпроекту

2025, 11 декабря 10:40

На улицы Камозина в Брянске около детского сада построили тротуар по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Камозина. Подрядчик обновит свыше 700 метров дороги от пересечения с улицами III Интернационала и Ульянова.

Специалисты уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Около детского сада №109 «Воробушек» рабочие построили тротуар и парковку для автомобилей. Места для машин выделили и у Брянской городской больницы № 1. На улице появились пять искусственных неровностей для безопасности пешеходов. В настоящее время подрядчик занимается установкой светодиодных светильников.

Капитальный ремонт улицы Камозина обошёлся в 16 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт продолжат в 2026 году.