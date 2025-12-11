Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
На улицы Камозина в Брянске построили тротуар по нацпроекту

2025, 11 декабря 10:40
На улицы Камозина в Брянске построили тротуар по нацпроекту
На улицы Камозина в Брянске около детского сада построили тротуар по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.   

 

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Камозина. Подрядчик обновит свыше 700 метров дороги от пересечения с улицами III Интернационала и Ульянова. 

Специалисты уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Около детского сада №109 «Воробушек» рабочие построили тротуар и парковку для автомобилей. Места для машин выделили и у  Брянской городской больницы № 1. На улице появились пять искусственных неровностей для безопасности пешеходов. В настоящее время подрядчик занимается установкой светодиодных светильников.  

Капитальный ремонт улицы Камозина обошёлся в 16 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт продолжат в 2026 году.

