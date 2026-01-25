Межрегиональный турнир по каратэ прошёл в Брянске

2026, 25 января 18:45

Межрегиональный турнир по каратэ собрал почти 100 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

25 января во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске во второй раз прошёл межрегиональный мультистилевой мастерский турнир по ката. Участие в нём приняли около ста каратистов в возрасте от 6 до 55 лет. Они представили федерации и клубы Москвы, Долгопрудного, Брянска и области.

«Соревнования по ката вместе со спортсменами других стилей показывают различные подходы к одним и тем же движениям, что делает понимание каратэ глубже и шире», — отметил тренер спортшколы Дворца единоборств Александр Чеботарёв.