Межрегиональный турнир по каратэ прошёл в Брянске

2026, 25 января 18:45
Межрегиональный турнир по каратэ собрал почти 100 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

 

 

25 января во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске во второй раз прошёл межрегиональный мультистилевой мастерский турнир по ката. Участие в нём приняли около ста каратистов в возрасте от 6 до 55 лет. Они представили федерации и клубы Москвы, Долгопрудного, Брянска и области.

«Соревнования по ката вместе со спортсменами других стилей показывают различные подходы к одним и тем же движениям, что делает понимание каратэ глубже и шире», — отметил тренер спортшколы Дворца единоборств Александр Чеботарёв.

