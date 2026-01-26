Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Турнир по бадминтону собрал свыше 60 спортсменов из шести регионов в Брянске

2026, 26 января 12:48
Турнир по бадминтону собрал свыше 60 спортсменов из шести регионов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В минувшие выходные в Брянске прошёл турнир по бадминтону «Хрустальный волан». Участие в соревнованиях приняли более 60 спортсменов из Москвы, Орла, Брянска и Брянской, Смоленской, Калужской областей. Они состязались в пяти разрядах.

Победители и призёры получили кубки и медали. Кроме того,  в рамках турнира прошёл розыгрышпризов от ООО «Брасовский механический завод» – ракетки Yonex Astrox 88 и перьевых воланов Kawasaki.

