В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей

2026, 11 марта 12:08

В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей на стадионе «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В марте в Брянске стартуют футбольные матчи команды «Динамо». В дни встреч будут ограничены движение и парковка транспортных средств около одноимённого стадиона в Советском районе. Запреты будут действовать с 8 утра и до окончания мероприятия 14 и 28 марта, 5, 18 и 25 апреля, 10, 20 и 30 мая,14 июня по адресам:

— по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького);

— по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

