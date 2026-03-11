Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей

2026, 11 марта 12:08
В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей на стадионе «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В марте в Брянске стартуют футбольные матчи команды «Динамо». В дни встреч будут ограничены движение и парковка транспортных средств около одноимённого стадиона в Советском районе. Запреты будут действовать с 8 утра и до окончания мероприятия 14 и 28 марта, 5, 18 и 25 апреля, 10, 20 и 30 мая,14 июня по адресам:

— по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького);

— по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

 

Возрастные ограничения 6+

