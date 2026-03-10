Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские студенты завоевали «серебро» Зимнего студенческого чемпионата

2026, 10 марта 14:33
Брянские студенты завоевали «серебро» Зимнего студенческого чемпионата
Брянские студенты завоевали «серебро» Зимнего студенческого чемпионата. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлых выходных в городе Тула прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Зимний студенческий чемпионат». За награды боролись 610 студентов из 101 вуза в 46 регионах. 

Брянск представили учащиеся Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского. В беге на 60 и 200 метров успешно выступила Кристина Карпейкина. Она завоевала две серебряные медали. В эстафетном беге 4х200 метра команда бряснких девушек заняла третье место.

В командном первенстве сборная БГУ стала серебряным призёром турнира. 

