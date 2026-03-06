Брянцу грозит колония за нападение на полицейского

2026, 06 марта 13:31

Брянцу грозит колония за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 33-летний житель деревни Голубино.

По версии следствия, вечером 17 февраля пьяный фигурант ударил сотрудника ДПС кулаком в лицо. Стражу порядка был причинён вред здоровью средней тяжести. Мужчине не понравилось, что полицейский составил административный материал на его родственников. Обвиняемому грозит до 10 лет.