Происшествия

Брянцу грозит колония за нападение на полицейского

2026, 06 марта 13:31
Брянцу грозит колония за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 33-летний житель деревни Голубино. 

По версии следствия, вечером 17 февраля пьяный фигурант ударил сотрудника ДПС кулаком в лицо. Стражу порядка был причинён вред здоровью средней тяжести. Мужчине не понравилось, что полицейский составил административный материал на его родственников. Обвиняемому грозит до 10 лет.

