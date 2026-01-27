В брянскую команду лыжников на первенство России вошли победители и призёры регионального этапа

2026, 27 января 11:20

Состав команды на первенство России по лыжным гонкам определили в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Брянской области прошло первенство региона по лыжным гонкам. На трассу вышли спортсмены 15-16 лет. Они боролись не только за медали, но и за право представить регион на всероссийском уровне.

По итогам соревнований определился состав команды для участия в первенстве России. Оно пройдёт в начале февраля в Сыктывкаре Республики Коми. Брянскую область представят Маргарита Туболева, София Колесникова, Дарья Хайдукова, Анна Давыдова, Александра Лысенкова, Никита Шилин, Константин Автухов, Павел Афанасьев, Савелий Бобков и Виталий Бакунов.

