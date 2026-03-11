Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянец остался без автомобиля за повторное вождение в нетрезвом виде

2026, 11 марта 11:52
Брянца суд оставил без автомобиля и отправил на работу за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался  38-летний житель областного центра. 

Ночью 1 января 2026 года пьяного фигуранта за рулём автомобиля Kia Rio в Володарском районе города Брянска задержали сотрудники ДПС. Ранее он уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал в доход государства иномарку. Решение не вступило в законную силу.

