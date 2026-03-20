Здоровье

Вы можете помочь пожилым людям вместе с Красным Крестом

2026, 20 марта 17:37
Источник фото

Краудфандинговая платформа Planeta.ru стала площадкой для нового благотворительного сбора Российского Красного Креста. Деньги пойдут пожилым людям, которым сейчас нужна поддержка, — без лишних звеньев и напрямую тем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщили журналисты сайта КП-Брянск. По словам Дмитрия Корнилова, члена президиума Брянского регионального отделения РКК:

«Работа с людьми старшего возраста — приоритет для нашей организации. Социальная изоляция, проблемы со здоровьем, отсутствие близких рядом — всё это реальные обстоятельства, с которыми люди обращаются к нам. Данный сбор даёт возможность каждому гражданину внести конкретный вклад в решение этих проблем».

В 2025 году РКК оказал поддержку более чем 1 900 000 человек по всей России. Важна любая сумма.

Принять участие: planeta.ru/campaigns/redcrossforpeople

 

 

