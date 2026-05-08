Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса

2026, 08 мая 16:39

Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В минувшие выходные в Москве прошёл международный вокальный конкурс «Лучший голос Земли». Выступления юных талантов оценивали заслуженные работники культуры, заведующие вокальными кафедрами музыкальных ВУЗов страны, продюсеры и музыкальные редакторы ТВ-шоу.

Регион представил воспитанник вокальной студии «Ровесник» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Илья Кудрявцев. В двух номинациях он исполнил песни «Полет на дельтаплане» и «Буду я». Юный вокалист завоевал два диплома лауреата первой степени.