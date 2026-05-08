Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса

2026, 08 мая 16:39
Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса
Источник фото

Юный брянский вокалист дважды стал лауреатом международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

 

В минувшие выходные в Москве прошёл международный вокальный конкурс «Лучший голос Земли». Выступления юных талантов оценивали заслуженные работники культуры, заведующие вокальными кафедрами музыкальных ВУЗов страны, продюсеры и музыкальные редакторы ТВ-шоу.

Регион представил воспитанник вокальной студии «Ровесник» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Илья Кудрявцев. В двух номинациях он исполнил песни «Полет на дельтаплане» и «Буду я». Юный вокалист завоевал два диплома лауреата первой степени.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке накануне
08 мая 17:37
Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке накануне
Брянский Красный Крест: «работаем там, где это действительно необходимо»
08 мая 17:04
Брянский Красный Крест: «работаем там, где это действительно необходимо»
Более 10 километров трассы Стародуб – Курковичи отремонтируют по нацпроекту в 2026 году
08 мая 15:29
Более 10 километров трассы Стародуб – Курковичи отремонтируют по нацпроекту в 2026 году

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15112) брянск (6943) ДТП (2746) ГИБДД (2298) прокуратура (2097) уголовное дело (2048) Александр Богомаз (1988) суд (1790) авария (1659) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)