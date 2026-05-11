Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту

2026, 11 мая 13:09
Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.   

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Свень – Стяжное в Брянском районе. 6,2 километра дороги обновят  в два этапа. Работы завершат в 2027 году.

Для ремонта трассы используют метод холодной регенерации, при котором старое покрытие станет компонентом нового. Кроме укладки нового асфальта, рабочие укрепят обочины, восстановят укрепительные полосы и обустроят искусственную неровность. 

Подрядчик также сделает остановочную и посадочную площадки. Старый автопавильон разберут. Для комфортного ожидания автобусов пассажирами установят  новый павильон. 

В завершении ремонта рабочие поставят на трассе новые дорожные знаки и нанесут разметку на проезжую часть.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские полицейские задержали нетрезвого мужчина на электросамокате в Новозыбковском округе
11 мая 14:12
Брянские полицейские задержали нетрезвого мужчина на электросамокате в Новозыбковском округе
Брянские фигуристки завоевали девять медалей Гран-при России и СНГ в Казани
10 мая 17:08
Брянские фигуристки завоевали девять медалей Гран-при России и СНГ в Казани
Полицейские раскрыли кражу денег с чужой карты в Брянске
10 мая 15:55
Полицейские раскрыли кражу денег с чужой карты в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15118) брянск (6945) ДТП (2746) ГИБДД (2300) прокуратура (2097) уголовное дело (2048) Александр Богомаз (1989) суд (1790) авария (1660) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)