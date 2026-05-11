Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту

2026, 11 мая 13:09

Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Свень – Стяжное в Брянском районе. 6,2 километра дороги обновят в два этапа. Работы завершат в 2027 году.

Для ремонта трассы используют метод холодной регенерации, при котором старое покрытие станет компонентом нового. Кроме укладки нового асфальта, рабочие укрепят обочины, восстановят укрепительные полосы и обустроят искусственную неровность.

Подрядчик также сделает остановочную и посадочную площадки. Старый автопавильон разберут. Для комфортного ожидания автобусов пассажирами установят новый павильон.

В завершении ремонта рабочие поставят на трассе новые дорожные знаки и нанесут разметку на проезжую часть.