2026, 07 мая 10:32

Брянские гиревики привезли четыре медали с международного турнира «Белые ночи». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Санкт – Петербурге прошли международные соревнования по гиревому спорту «Белые Ночи». В спортивном комплексе ЦСКА более 400 спортсменов из 14 стран мира и 39 регионов России.

Золотые медали завоевали воспитанники спортшколы Новозыбкова Георгий Пихтарь и Денис Щербаков. Серебряным призером стал Валерий Ганусенко из той же школы. Также второе место занял спортсмен школы «Гиревик» города Карачева Артём Лучкин.