1 человек пострадал, 11 спасены при пожаре в квартире в Брянске

ЧП произошло утром 25 февраля.

Крупный пожар произошел в седьмом часу утра в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 6.24 оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании по улице Гоголя в Володарском районе. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит мебель в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного дома.

На тушение подали ручной пожарный ствол, работали два звена газодымозащитной службы. Потушить пожар удалось в 6.38.

По данным МЧС, в результате ЧП один человек получил травмы – из здания его вывел личный состав ПСЧ-4. С верхних этажей спасатели эвакуировали 11 человек.

Напомним, утром 25 февраля в Володарском районе случился еще один пожар – на улице Пушкина. 19 человек были эвакуированы.