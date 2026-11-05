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Пожары

Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске

2026, 05 ноября 09:50
Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске
Источник фото

Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске утром в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Утром 5 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе города Брянска. На улице Клинцовской загорелась квартира в четырёхэтажном доме. 

На вызов приехали четыре пожарных расчёта.  Спасатели эвакуировали из подъезда пять жильцов. Ещё четыре человека вывели из здания с помощью спасательных устройств. 

Огонь пожарные быстро потушили. Люди на происшествия не пострадали. Причин ЧП установят эксперты.

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