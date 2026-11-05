Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске утром в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Утром 5 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе города Брянска. На улице Клинцовской загорелась квартира в четырёхэтажном доме.
На вызов приехали четыре пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали из подъезда пять жильцов. Ещё четыре человека вывели из здания с помощью спасательных устройств.
Огонь пожарные быстро потушили. Люди на происшествия не пострадали. Причин ЧП установят эксперты.