Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске

2026, 05 ноября 09:50

Девять человек вывели из горящей многоэтажки спасатели в Брянске утром в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 5 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе города Брянска. На улице Клинцовской загорелась квартира в четырёхэтажном доме.

На вызов приехали четыре пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали из подъезда пять жильцов. Ещё четыре человека вывели из здания с помощью спасательных устройств.

Огонь пожарные быстро потушили. Люди на происшествия не пострадали. Причин ЧП установят эксперты.