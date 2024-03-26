11 участков затоплены в Брянской области
11 придомовых участков и три дороги подтоплены в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Брянской области активизировались процессы весеннего половодья. За сутки в реках вода поднялась на 5-11 сантиметров.
Подтопленными остаются 11 дворов околоа частных домов в Трубчевском районе и Брянске. Также вода накрыла три участка автомобильных дорог.
«В ближайшие 2-3 суток прогнозируем новые затопления приусадебных участков в черте города Брянска на улицах Черниговская и Нижне-Заречная. Затопление жилых домов не ожидается», – уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Роман Игнатов.
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