11 участков затоплены в Брянской области

11 придомовых участков и три дороги подтоплены в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Брянской области активизировались процессы весеннего половодья. За сутки в реках вода поднялась на 5-11 сантиметров.

Подтопленными остаются 11 дворов околоа частных домов в Трубчевском районе и Брянске. Также вода накрыла три участка автомобильных дорог.

«В ближайшие 2-3 суток прогнозируем новые затопления приусадебных участков в черте города Брянска на улицах Черниговская и Нижне-Заречная. Затопление жилых домов не ожидается», – уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Роман Игнатов.