Происшествия

145 нетрезвых водителей задержали инспекторы на брянских дорогах в праздничные дни

2026, 14 января 18:45
145 нетрезвых водителей задержали инспекторы на брянских дорогах в праздничные дни. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

Сотрудники Госавтоинспекции Брянской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно прошло в два этапа с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

За две с половиной недели инспекторы пресекли 145 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования водителями. Восемь автомобилистов попались пьяными за рулём не первый раз. 29 человек катались без водительских прав.

