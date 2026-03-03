Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский суд расторг фиктивный брак с участником СВО

2026, 03 марта 17:50
Суд расторг фиктивный брак жительницы города Брянска с участником СВО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

В надзорное ведомство обратилась жительница города Сельцо. Женщина просила лишить права на получение выплат фиктивную супругу её погибшего на СВО сына.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2020 году сын заявительницы был в колонии и вступил в брак с жительницей Брянска. При этом женщина фамилию мужа не взяла. Близкие родственники о заключении брака не знали и женщину никогда не видели. Вместе супруги не жили, связи не поддерживали. А при заключении контракта о прохождении военной службы мужчина указал, что холост.

Прокуратура в интересах матери погибшего участника СВО направила в суд иск о признании брака фиктивным. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.

