Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд

2026, 26 февраля 12:13

Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о финансировании терроризма. Приговор выслушает житель региона.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года фигурант несколько десятков раз переводил деньги на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом. Всего он направил 47 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативники регионального УФСБ и МВД России.