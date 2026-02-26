Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд

2026, 26 февраля 12:13
Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд
Источник фото

Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о финансировании терроризма. Приговор выслушает житель региона. 

По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года фигурант несколько десятков раз переводил деньги на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом. Всего он направил 47 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативники регионального УФСБ и МВД России.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске
26 февраля 11:57
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла
26 февраля 11:45
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла
Брянские легкоатлеты завоевали две медали первенства России
26 февраля 10:31
Брянские легкоатлеты завоевали две медали первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14322) брянск (6812) ДТП (2688) ГИБДД (2216) прокуратура (2032) уголовное дело (1998) Александр Богомаз (1860) суд (1785) авария (1643) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)