Брянский губернатор обсудил сотрудничество с гендиректором Минского моторного завода

2026, 03 марта 16:00
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с  гендиректором Минского моторного завода. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором Минского моторного завода Александром Ботвинником и начальником управления внешнеэкономической деятельности завода Александром Скибо. Они обсудили перспективы сотрудничества. 

Предприятие сотрудничает с заводом «Брянсксельмаш». Белорусский завод выпускает двигатели для нового селекционного комбайна. 

Кроме того, предприятие поставляет в Брянскую область дизель-генераторы для социально значимых объектов. Из 738 источников питания 78 поступили из Минского моторного завода.

«Поставка и приемка первой партии дизель-генераторов прошла успешно. И мы, и завод заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с соблюдением всех конкурсных процедур», – подчеркнул Александр Богомаз.

