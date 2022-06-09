17-летняя девушка пострадала в аварии в Большом Полпино

На улице Челюскинцев столкнулись Volkswagen Transporter и Kia Spectra.
17-летняя девушка пострадала в результате аварии на улице Челюскинцев в Большом Полпино.
8 июня около 17.00 62-летний водитель Volkswagen Transporter при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Kia Spectra под управлением 18-летней девушки.
Несовершеннолетняя пассажирка Kia получила ссадину лба, ссадину верхнего века и скальпированную рану кончика носа.
На водителя микроавтобуса составили протокол за непредоставление преимущества при проезде перекрестков. При проверке водителя Volkswagen Transporter по СПО «Паутина» автоинспекторы выявили нарушение правил применения ремней безопасности.
На девушку – водителя Kia Spectra составили административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом при наличии неисправностей.
На месте аварии оказались слаборазличимы линии разметки. Проводится проверка.
08.06.2022 17:20
Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону
В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и
08.06.2022 17:19
МСЭ – в привычном формате
1 июля заканчивается временный порядок установления инвалидности. Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1
08.06.2022 17:18
Перевозки контейнеров на МЖД выросли на 10,5% в январе — мае
В январе – мае 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 490 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 293,4 тыс. ДФЭ (+15,7%), в импортном –68 тыс. ДФЭ (+5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае
08.06.2022 17:17
Инвестиции в село
Как в регионе развивают АПК? В разных уголках Смоленщины продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе и в сфере сельского хозяйства. На территории Гагаринского, Глинковского и Вяземского районов размещаются производственные площадки компании «Продинвест» — крупного инвестора, который на протяжении последних лет воплощает на Смоленщине в жизнь проекты, нацеленные на увеличение поголовья КРС и производства молока.
08.06.2022 17:16
Медпомощь для детей и взрослых
В микрорайоне Королёвка областного центра продолжается строительство поликлиники. На данный момент готовность объекта составляет около 10 %. Возведение медучреждения находится под личным контролем губернатора Алексея Островского, который побывал на стройплощадке и ознакомился с ходом работ. «Проект для нас крайне важный с точки зрения своей социальной значимости и ожиданий смолян. Из-за значительной территориальной удалённости учреждений здравоохранения
08.06.2022 17:15
Под пристальным вниманием
Губернатор Алексей Островский продолжает серию рабочих встреч с главами муниципалитетов. Стороны обсуждают положение дел на территориях, реализацию нацпроектов и федеральных программ, вопросы социально-экономического развития района и существующие проблемы, на которые главам необходимо обратить особое внимание. На прошлой неделе состоялась встреча Алексея Островского с главой Тёмкинского района Сергеем Гуляевым. В ходе общения были подведены итоги реализация