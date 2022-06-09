17-летняя девушка пострадала в аварии в Большом Полпино

На улице Челюскинцев столкнулись Volkswagen Transporter и Kia Spectra.

17-летняя девушка пострадала в результате аварии на улице Челюскинцев в Большом Полпино.

8 июня около 17.00 62-летний водитель Volkswagen Transporter при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Kia Spectra под управлением 18-летней девушки.

Несовершеннолетняя пассажирка Kia получила ссадину лба, ссадину верхнего века и скальпированную рану кончика носа.

На водителя микроавтобуса составили протокол за непредоставление преимущества при проезде перекрестков. При проверке водителя Volkswagen Transporter по СПО «Паутина» автоинспекторы выявили нарушение правил применения ремней безопасности.

На девушку – водителя Kia Spectra составили административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом при наличии неисправностей.

На месте аварии оказались слаборазличимы линии разметки. Проводится проверка.