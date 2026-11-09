Женщина погибла при столкновении иномарки с фурой на трассе в Унечском районе

2026, 09 ноября 15:12

Женщина погибла при столкновении иномарки с фурой на трассе в Унечском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В воскресенье, 8 ноября, на 104 км автомобильной дороги федерального значения А-240 Брянск-Новозыбков граница с Республикой Беларусь в Унечском районе. 30-летний водитель за рулём автомобиля Audi выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Shacman. От удара легковушка съехала на обочину и загорелась.

Водитель Audi с травмами попал в больницу. Его 27-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают следователи.