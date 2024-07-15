18-летний парень утонул в озере в Брянске

18-летний парень утонул в озере Мутное в Брянске. О происшествии сообщили в городской администрации.

Накануне в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о пропавшем на озере Мутное в Брянске 18-летнего жителя Советского района. Компания молодых людей выпивала на пляже и один ушёл купаться. Назад парень не вернулся.

Утром в понедельник водолазы подняли тело из воды. Парень стал шестой жертвой воды с начала лета. В городском управлении по делам ГОЗНТЧС отметили, что все погибшие мужчины были нетрезвый и купались за пределами официальных пляжей.