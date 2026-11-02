Брянская спортсменка завоевала путевку на первенство ЦФО по джиу-джитсу

2026, 02 ноября 12:45

Брянская спортсменка завоевала путевку на первенство ЦФО по джиу-джитсу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Апрелевке состоялись чемпионат и первенство Московской области по джиу-джитсу. Соревнования стали отборочными для участия в первенстве Центрального Федерального округа.

Регион успешно представила спортсменка из Брянска Полина Антоненко. Девушка провела две схватки. В первой спортсменка уступила сопернице с минимальным преимуществом в два балла. А вторая встреча закончилась уверенной победой. Полина Антоненко заняла третье место и завоевала путевку на первенство ЦФО.