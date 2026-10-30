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Искусство

Брянский ансамбль занял первое место на фестивале в Китае

2026, 30 октября 11:13
Брянский ансамбль занял первое место на фестивале в Китае
Источник фото

Брянский ансамбль занял первое место на фестивале в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

27 октября в городе Чэнду провинции Сычуань в Китае завершился Международный фестиваль исполнительского искусства «АРТ ЭРА». Он собрал талантливых артистов из стран Азии и Европы. 

Брянскую область представили фольклорная студия «Семеюшка» и творческий коллектив «Модно-народно» центра «Народное творчество». Артисты представили свадебный обряд и продемонстрировав богатство русской народной культуры.

Среди 41 участника и 100 конкурсных номеров брянские артисты заняли место, а также специальный приз «За сохранение народных традиций» 

Кроме того, коллектив принял участие в проекте «Международный культурный обмен между школьниками РФ и Китая».

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