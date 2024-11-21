19-летний пешеход попал в реанимацию после ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД,

На улице Речной в Брянске произошло ДТП. 65-летний водитель автомобиля Ssangyong Actyon сбил 19-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешеход с переломом основания черепа, ушибом головного мозга, переломами плеча, костей таза и бедра попал в реанимацию больницы.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.